VIDEO Imagini impresionante: zeci de mii de barcelonezi au strigat in centrul orasului "Nu mi-e frica!"

Zeci de mii de barcelonezi au tinut vineri la pranz un minut de reculegere in memoria victimelor atacului terorist de joi. La finalul momentului solemn, catalanii au inceput sa aplaude si sa strige la unison "Nu mi-e frica!" (No tinc por - in catalana).Momentul solemn a beneficiat de prezenta Regelui Felipe si a premierului Mariano Rajoy.Reamintim ca 13 oameni au fost ucisi si alte zeci au fost raniti in urma unui atentat terorist in centrul Barcelonei, cand un islamist radicalizat a intrat cu o duba in pietonii care se plimbau pe bulevardul turistic Rambla.Momentul strigatelor "Nu mi-e frica":Minutul de reculegere, urmat de aplauze si strigatele cetatenilor: