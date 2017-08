REPORTAJ "Ura nu se invinge cu mai multa ura, nu ne temem". Barcelonezii, inapoi la plimbare pe Rambla

"Nu va bazati pe mine ca voi trai sub dictatura fricii; Astazi am iesit in strada, desi pare o nebunie sa faci acest lucru ca sa fugi de singuratatea care stapaneste in ultimele ore de cand s-a petrecut atentatul", spune pentru Hotnews.ro Irene Linares, o tanara din Madrid, care lucreaza la Barcelona de mai putin de un an.Pe Rambla, in inima Barcelonei, unde atacul comis joi a ucis cel putin 13 de oameni si a provocat sute de raniti, oamenii au decis spontan sa stea de veghe.Mii de persoane, inclusiv primarul din Barcelona, Ada Colau, se apropie de punctul de atac unde la orele pranzului s-a tinut un minut de reculegere. "Nu mi-e frica", scandeaza multimea dupa momentul de reculegere."Ura nu se invinge cu mai multa ura, nu ne temem", declara pentru Hotnews.ro Juanma Campos, un om de afaceri din Hospitalet de Llobregat, un oras invecinat capitalei catalane."Barcelona tocmai sarbatorise un sfert de secol de la organizarea Jocurilor Olimpice, ocazie cu care si-a demonstrat spiritul pasnic; Acum vom face dovada unitatii si puterii noastre de a merge mai departe", continua Campos.Potrivit postului de radio Cadena Ser, cel putin 11 de persoane ar putea avea conexiuni directe cu atacurile: soferul camionetei, cei trei detinuti din orasul Ripoll, 5 presupusi teroristi ucisi in Cambrils, un mort si un detinut in Alcanar."Nu mai vorbim de lupi singuratici, ci de o turma", a declarat astazi presedintele Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.In acelasi timp, retelele sociale abunda de imagini si mesaje de incurajare dupa dublul atentat din Catalonia, la Barcelona si Cambrils."Astazi, toata Spania este Barcelona", scrie cineva pe Twitter referitor la conflictul de independenta care a izbucnit in urma cu cateva luni."Regele vine astazi in Plaza de Catalunya din Barcelona pentru a se alatura minutelor de tacere in semn de solidaritate cu victimele atacului", anuntase Casa Regala Spaniola.Prima dintre victimele identificate ale atacului din Barcelona: Francisco Lopez Rodriguez, in varsta de 60 de ani din Lanteira (Granada).Intre timp, politia a facut apel la calm catre populatie, oamenii sunt rugati sa nu posteze imagini cu scenele atacului si sa creeze alarma falsa, asa cum a aparut intr-un mesaj pe WhastAPP, conform caruia "exista mai multe bombe peste tot de la Barcelona".Chema Gil, director al departamentului de Studii despre Terorism la Institutul de Securitate Global, a declarat pentru Infolibre: faptul ca a existat un atac in Spania ¬nu inseamna ca politia sau sistemul legislativ au esuat¬. De fapt, acesta avertizeaza ca astfel de atacuri de ¬o complexitate organizationala scazuta" sunt foarte greu de detectat.