Cum a ajuns Catalonia sa fie fieful jihadistilor din Spania

In Catalonia exista un numar important de musulmani si aproximativ 50 de centre de invatatura si rugaciune islamice, jumatate din cate se gasesc in toata Spania. Data fiind situatia, Statul Islamic a considerat provincia spaniola ca fiind un teritoriu fertil pentru raspandirea ideilor sale occidentale si a trimis predicatori si alte persoane care sa desfasoare activitati de radicalizare.Desi in multe domenii autoritatile din Catalonia sunt in dezacord cu cele centrale, de la Madrid, fortele de politie au colaborat pana acum eficient si au dejucat mai multe atentate, unele gandite sa faca un numar mare de victime, spre exemplu la metrou. Pentru dejucarea acestor atentate Guardia Civil si Policía Nacional au colaborat cu politia catalana Mossos d’Esquadra.Au fost destructurate mai multe celule jihadiste in zona Barcelona, insa mai grea este lupta cu cei care se radicalizeaza online, urmarind clipuri sau stand de vorba cu membrii ai Statului Islamic car4e ajung sa-i convinga sa actioneze.De remarcat este si faptul ca in Catalonia se gaseau cele mai radicale grupari islamiste si inainte de atentatele de la 11 septembrie 2001, chiar daca cele mai grave atentate din Spania au fost in 2004 la Madrid. Pe 11 martie 2004 bombele puse in trenurile de navetisti au facut 192 de morti.Statul Islamic a pierdut mult din teritoriul pe care il detinea in Irak si Siria, dar jihadistii incurajeaza membrii organizatiei sa radicalizeze cat mai multe persoane in Europa de Vest si se vor concentra pe atentate precum cel din Barcelona in care vehiculele intra in multimea aflata in locuri turistice aglomerate.