Ulii aerului se lupta pentru Air Berlin, intrata in insolventa. Lufthansa ia avans, guvernul crediteaza cu 150 de milioane de euro, se prefera "o solutie germana"

Lufthansa trebuie „sa se confrunte cu condiții și obligatii dure“ pentru aprobarea fuziunii, a mai declarat Wambach. Intre acestea se numara si renuntarea la o mare parte din drepturile de aterizare ale Air Berlin. Președintele Bundeskartellamt, Andreas Mundt, a declarat pentru Sueddeutsche Zeitung ca autoritatea de concurenta „va supraveghea foarte atent“ planurile Lufthansa.Ministrul Federal al Transporturilor, Alexander Dobrindt (CSU), a declarat anterior ca nu a identificat niciun fel de intentii antitrust. Secretarul de stat pentru economie al SPD, Matthias Machnig, a aparat, de asemenea, creditul de stat cu care este sustinuta compania aeriana in insolventa, rolul acestei creditari fiind de a acoperi piederile din urmatoarele trei luni si de a mentine „in aer“ aparatele de zbor ale Air Berlin.Ministrul de externe, Sigmar Gabriel (SPD), a justificat creditul de stat pentru Air Berlin intr-un mod si mai dramatic, spunand ca a fost vorba de „a evita o criza nationala“. Fara aceasta interventie, 80.000 de mii de oameni care plecau in concediu ar fi ramas blocati in aeroporturi. Au existat insa si voci politice care catalogau acest credit federal al guvernului drept o miscare cu scop electoral, dat fiind faptul ca, pana la alegerile parlamentare din Germania, a ramas ceva mai mult de o luna.Intre timp, compania aeriana irlandeza Ryanair a reinnoit criticile aduse ajutorului guvernamental german: „In opinia noastra, este evident ca guvernul federal lucreaza cu Lufthansa mana in mana, pentru a pastra atu-ul competitiei pentru Germania“, a declarat directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, ziarului Bild. „Faptul ca ministrul transporturilor, Alexander Dobrindt, a subliniat ca aici nu exista incalcari ale normelor antitrust, a confirmat ca este vorba de o inscenare“, a adaugat el.Air Berlin a depus cererea de intrare in insolventa marti, 15 august. Compania negociaza in prezent o vanzare pe parti, iar procedura oficiala de insolventa ar putea incepe la 1 noiembrie. Compania irlandeza Ryanair, ca si rivala sa britanica, easyJet, sau Thomas Cook, filiala Condor, ar putea fi interesate de preluarea unor parti ale Air Berlin. CEO-ul Air Berlin, Thomas Winkelmann, a confirmat aceasta pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, spunand ca „in plus fata de Lufthansa, suntem in contact cu alte doua companii interesate, din aviatie.“Din partea guvernului german, preferintele par insa a se indrepta spre o solutionare la nivel national, a insolventei Air Berlin. Ministrul Dobrindt a militat in mod indirect pentru o solutie germana, considerand ca insolvabilitatea acestei companii de zbor poate fi si o buna oportunitate pentru aviatia germana. „Acum, ar trebui sa se ia in calcul posibilitatea de a configura strategic 140 masini, capacitatea si angajatii Air Berlin, pentru a consolida pozitia industriei de aviatie germane, pe piata internationala.“CEO-ul Air Berlin, Thomas Winkelmann, este si el increzator ca astfel se pot salva multe dintre cele aproximativ 8.600 de locuri de munca. El a adaugat insa ca, „din perspectiva de astazi, probabilitatea este foarte mare ca brandul Air Berlin va disparea.“ Winkelmann insusi nu are de ce sa-si faca griji. Contractul sau de manager a fost incheiat pana in 2021 si este asigurat cu o garantie bancara in valoare de 4,5 milioane de euro. Daca va fi concediat, ii revine cel putin salariul de baza, care este de 950.000 de euro pe an.Insolventa Air Berlin ar putea avea implicații pentru viitorul mai multor mari aeroporturi germane. Compania aeriana este cel mai mare client la aeroportul Tegel din Berlin. Si la aeroportul din Dusseldorf, este probabil ca insolventa sa se fi resimtit. Aeroportul din Berlin suferind recent de probleme de capacitate, Air Berlin a fost compania care a oferit zboruri pe distante lungi in jurul Statelor Unite ale Americii, de la Dusseldorf.