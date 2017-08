Trump sugereaza ca teroristii ar trebui executati cu gloante inmuiate in sange de porc: Studiati ce a facut generalul Pershing

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Dupa un tweet in care a condamnat atacul de pe Las Ramblas, presedintele american a revenit cu altul."Studiati ce a facut generalul SUA Pershing teroristilor cand ii prindea. Nu a mai existat Teroare Radicala Islamica timp de 35 de ani!", a scris Trump pe Twitter.Acest mesaj face legatura cu un discurs din februarie 2016 al lui Trump, cand acesta era in campanie electorala.El a facut referire la presupusele masuri ale generalului Pershing - fost guvernator intr-o provincie filipineza cuprinsa de insurgenta - si a sugerat ca ar trebui luate drept model de gestionare a teroristilor.Presedintele SUA a spus ca, in timpul rebeliunii Moro din Filipine din perioada 1901-1913, generalul John Pershing a executat insurgentii musulmani cu gloante inmuiate in sange de porc.Istoricii sunt de acord ca au existat eforturi de a-i ofensa pe musulmanii filipinezi, dar nu exista dovezi ale legendei glantelor inmuiate in sange de porc.Opt istorici contactati de Politifact s-au declarat sceptici ca povestea este adevarata si au spus ca Trump a abordat anapoda subiectul.Potrivit unei versiuni a legendei, generalul Pershing, care va deveni celebru in calitate de comandant al corpului expeditionar american in Franta in 1917, ar fi dispus executarea a 49 de prizonieri musulmani filipinezi cu gloante inmuiate in sange de porc - un animal impur potrivit traditiei musulmane - acestia fiind ingropati ulterior infasurati in piei de porc, noteaza AFP, citata de Agerpres.Tot potrivit legendei, el l-ar fi eliberat pe cel de-al 50-lea prizonier pentru a le povesti cele intamplate celorlalti rebeli care - inspaimantati de perspectiva de a nu ajunge in paradis - ar fi depus armele.