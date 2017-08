LIVETEXT Atac terorist la Barcelona Autoritatile il cauta pe soferul dubei. Cinci teroristi cu centuri cu explozibili, ucisi de politie in Cambrils. Doi romani, printre cei peste 100 de raniti din Barcelona

Las Ramblas, vineri dimineata:Vineri la pranz, regele Philip al VI-lea, presedintele spaniol Mariano Rajoy, membri ai Executivului, autoritati regionale si locale, precum si liderii opozitiei, vor aduce un omagiu victimelor atacului de joi de la Barcelona. Toti vor pastra un minut de tacere in Plaza de Catalunia din centrul orasului, scrie El Pais.Atacatorul de pe Las Ramblas inca este in libertate, a spus vineri dimineata ministrul catalan de interne, Joaquim Form. Acesta a confirmat ca este o legatura intre atentatele din Barcelona si Cambrils. (The Guardian)Politia catalana cere tututor celor care au informatii despre atacurile din Barcelona sau Cambrils sa contacteze autoritatile-------------------In conditiile in care fortele de securitate il cautau pe soferul dubei, care a scapat plecand pe jos, politia a spus ca a ucis joi noapte cinci atacatori in Cambrils , un oras la sud de Barcelona, pentru a preveni un alt atac, cu centuri explozive.Sase civili si un politist au fost raniti in Cambrils cand atacatorii i-au lovit cu masina, inainte ca politia sa-i impuste mortal si sa detoneze controlat explozibilii acestora.Inainte ca duba sa intre in promenada de pe Las Ramblas, o persoana a fost ucisa intr-o explozie intr-o casa din orasul Alcanar, aflat la sud-vest de Barcelona. Cei din casa fabricau explozibili, a spus o sursa din politie pentru Reuters.Politia a anuntat ca a arestat doua persoane, un marocan si un barbat din Melilla, enclava spaniola din nordul Africii, dar niciunul nu era soferul dubei. Autoritatile catalane au fost avertizate in urma cu doua luni, de CIA , ca Barcelona si in special zona Las Ramblas sunt vizate de jihadisti, scrie cotidianul El Periodico.Orasul era o tinta evidenta dupa atacurile din alte orase europene importante, precum Paris, Londra si Berlin, a afirmat agentia americana de informatii.Monumente din intreaga lume si-au stins luminile sau au fost luminate intr-un mod special in semn de omagiu pentru victimele atacului terrorist de joi , de la Barcelona.