Monumente din intreaga lume, cu luminile stinse sau luminate intr-un mod special in semn de omagiu pentru victimele atacului terorist de la Barcelona

La Turnul Eiffel, din Paris - oras care la randul sau s-au confruntat cu trauma mai multor atacuri teroriste in ultimii trei ani - luminile au fost stinse, in semn de doliu.In Statele Unite, varful One World Trade Center din New York, monumentul ridicat dupa atentatele din 11 septembrie 2001, a fost luminat in rosu si galben, culorile drapelului spaniol.Pe de alta parte, Empire State Building a fost luminata in rosu, albastru si galben, culorile drapelului catalan.Primaria din Tel Aviv a fost iluminata, la randul sau, in culorile drapelului spaniol, in semn de solidaritate cu victimele atacului.Intre timp, autoritatile au decis ca drapelele sa fie coborate in berna la mai multe cladiri guvernamentale.