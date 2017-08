VIDEO Spania. ​Politia a reusit sa impiedice al doilea atac terorist, la cateva ore dupa cel de la Barcelona

Cel putin 13 persoane au murit, iar peste 100 au fost ranite, dintre care 15 se afla in stare grava, dupa ce o duba a intrat in multime la Barcelona joi dupa-amiaza . Incidentul s-a petrecut in centrul Barcelonei, in zona Bulevardului Las Ramblas, cel mai important din oras, foarte frecventat de turisti.



Soferul masinii s-a facut nevazut si este inca in libertate.







Dupa ora locala 01:30, politia catalana a confirmat ca tocmai a efectuat o "operatiune de politie" in oras pentru "un posibil atac terorist" si a recomandat ca oamenii sa ramana in casa. Autoritatile iau in calcul ipoteza ca teroristii ucisi in Cambrils ar avea legatura cu evenimentele petrecute la Barcelona si Alcanar, potrivit politiei. Agentii au avertizat totodatan ca desfasoara mai multe "explozii controlate" in localitate, scrie El Pais in pagina elecronica.Acest al doilea atac jihadist a avut loc in jurul orei 01:00 de-a lungul aleii de promenada a statiunii turistice Cambrils. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, cativa teroristi, aflati la bordul unui vehicul, au lovit mai multi oameni. Sase au fost raniti, doi dintre ei, serios. Trei dintre cei raniti sunt agenti de politie, a explicat ministrul de Interne Joaquim Forn. Nu sunt morti, mai spun sursele citate.