Politic show: Chestorul Nelu Pop: Sunt consilier la Transgaz pe "probleme vizavi de experienta mea de viata"; Primaria Bucuresti face statui gresite pe banii tai, ca s-asa cui naibii ii pasa de istorie; Domnul Pop loveste din nou

Chestorul principal Nelu Pop a explicat pentru Romania libera ca s-a angajat la Transgaz dupa ce si-a depus un CV, "ca orice om". Ce il recomanda pentru functia consilier la aceasta companie de stat? Experienta de-o viata, ne-a raspuns. In plus, sustine ca a scris epistola pentru Gabriel Oprea pentru ca cel din urma participase la Ziua Drapelului, dar si pentru ca a respectat drepturile cuvenite politistilor. Romania libera: De cand lucrati la Transgaz? Nelu Pop: Din 2017. Din 2016, pardon. Ce functie aveti si ce faceti la Transgaz? Nu sunt director de cabinet. Sunt consilier pe probleme vizavi de experienta mea de-o viata. Am atributii pe care le are orice consilier cu experienta pentru proiectele noastre. Atributii care vin in sprijinul conducerii. Salariul il cumulati cu pensia? In conformitate cu drepturile omului si drepturile din Constitutie. Aveti un salariu lunar de 25.000 de lei. Nu, nu este adevarat ca am 25.000 pe luna. Este gresit. Va spun cu tot respectul ca este confidential. De ce sa facem exagerari? Salariul este mai mic? Mai mare? Salariul este in niste limite. Va spun foarte sincer ca e mai mic. Nu sunt salarii mari, cum crede lumea, potrivit Romania Libera Primaria Bucuresti a anuntat deja ca va organiza cateva evenimente cu ocazia centenarului Marii Uniri, precum si ca va ridica unele statui in Capitala. Uite aici comunicatul de presa al primariei care spune, printre altele, urmatoarele: "Pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire, Municipalitatea va inaugura mai multe monumente de for public printre care: monumentul "General H. M. Berthelot, monumentul "Ferdinand I", care va fi amplasat in Piata Victoriei, precum si monumentul "I.C. Bratianu" in Piata Universitatii." Bine, in realitate sunt mai multe statui care vor fi dedicate centenarului, iar unele sunt aprobate inca de pe vremea lui Sorin Oprescu sau chiar inainte (statuia lui Bratianu este aprobata inca din 2007). In Piata Universitatii, exact deasupra statiei de metrou, va fi construita o copie fidela a monumentului pe care Regele Carol I l-a ridicat in cinstea lui I.C. Bratianu in anul 1903 si care a fost distrus de comunisti in 1948. Monumentul va fi din bronz masiv si va cantari 40 de tone, iar din acest motiv ar trebui sa se construiasca patru stalpi la metrou, care sa sustina greutatea. Nu ar fi nicio problema cu aceasta alegere, numai ca "Bratianul" cu pricina nu este cel corect pentru speta de fata. Sau, ca sa-ti spun altfel, Ion C. Bratianu (1821￯1891) este tatal lui Ionel Bratianu (1864-1927), noteaza Vice Asa cum bine stim, "echipe interdisciplinare de specialisti ai Ministerului Educatiei" lucreaza de zor la manualele de mers pe strada, de urcat scarile, de cumparat saorma, de jucat diverse pe mobil si de bronzat la strand. Surprinzator, am apucat anul 2017 si inca nu avem manuale care sa ne indrume in aceste activitati foarte utile si impartasite de majoritatea tinerilor. Ba, ca sa vezi!, nu exista nici programa pe asa ceva, comisii metodice, nici sectii de specialitate in universitati si - pana la venirea d-lui Pop - nici macar vreun departament de specialitate in Ministerul Educatiei. Ca sa nu mai vorbim de ridicolul in care se scalda inteleptii natiei, care n-au gasit de cuviinta sa spuna nicicand un cuvant de invatatura despre aceste activitati, deopotriva utile si placute, pe care cu totii (si mai ales elevii) le fac cotidian. Ca bun parinte - in tandem cu d-na Andronescu - d-l Pop se gandeste la toate: ia sa impartim noi ziua elevului in itemi, pe acestia sa-i descompunem in alti itemi si sa-i oferim o viziune stiintifica, la nivelul cuceririlor veacului, asupra tuturor preocuparilor zilnice. De la manualul de trezire pana la manualul de culcare, vreo saptezeci de manuale pe zi ii vor explica ce si cum e bine si sanatos sa faca, scrie Contributors In timp ce o ambarcatiune plina de refugiati irakieni navigand in Marea Neagra sub pavilion turcesc era interceptata in largul coastei romanesti, premierul Tudose lansa o invitatie de repatriere romanilor plecati. Astept de mult chemarea de acasa. Ce poate fi mai natural decat apelul onest al celor care-si cauta fiii ratacitori si ar vrea sa-i si recupereze, stiindu-i capabili sa-si scoata tara din mizerie. Dar invitatia premierului Tudose e cam putina. Si cam tardiva. "Am convingerea ca romanii aflati la munca peste granite au de ce sa se intoarca acasa, iar experienta si cunostintele acumulate in strainatate sunt bine primite in domeniile dumneavoastra. Va asteptam cu drag inapoi acasa si avem incredere ca impreuna putem contribui la o Romanie mai buna!", afirma seful guvernului, pe pagina sa de Facebook. Reactia mea spontana? M-am minunat. M-am bucurat. "In fine", mi-am zis, o "invitatie memorabila". La trei decenii dupa apelul la repatriere a cehilor si slovacilor, lansat de Vaclav Havel, se incumeta si un demnitar roman, poftim, fie el chiar PSD-ist, sa incerce marea cea rece cu degetul de la picior, informeaza Deutsche Welle Curtea Constitutionala, data in judecata pentru schimbarea regulamentului propriu, incearca sa scape printr-o exceptie de neconstitutionalitate pe care tot CCR sa o analizeze si sa-si dea dreptate. "In cazul in care instanta de judecata va califica drept act administrativ Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr.1 din 22 iunie 2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 447 din 23 iunie 2017, ridicam Exceptia de neconstitutionalitate a art. 2 alin. 1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 in raport cu art 1 alin. (5), art. 142 alin. (1) si art. 146 din Constitutie. (...)" Curtea Constitutionala a fost reclamata la Curtea de Apel Bucuresti de avocatul Elenina Nicut pentru ca si-a schimbat regulamentul prin care opiniile concurente formulate la deciziile 304/2017 si 392/2017 (cu privire la Legea 90/2001 si abuzul in serviciu - n.red.) au fost eliminate din Monitorul Oficial. Elenina Nicut a cerut instantei suspendarea hotararii CCR despre care spune ca este nelegala pentru ca incalca independenta judecatorului CCR in momentul in care i se cenzureaza opinia, conform Euractiv.ro