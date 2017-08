Opt atentate teroriste in care au fost folosite masini, comise in Europa in ultimul an

Spania, Franta, Germania, Marea Britanie si Suedia au fost zguduite de atentate teroriste in care au fost folosite masini cu care atacatorii au intrat in multime, incepand din vara trecuta si pana acum, scrie El Pais.

Seria atacurilor a inceput in 14 iulie 2016 la Nisa si a continuat cu incidente similare la Stockholm, Berlin, Paris si Londra, unde au avut loc trei atentate teroriste. Atacul de joi de la Barcelona a fost precedat de atentatul care a avut loc in 9 august la Paris, potrivit news.ro.



Paris

Sase soldati din brigada anti-tero Sentinelle au fost raniti la 9 august, cand un BMW negru a intrat in ei in suburbia Levallois-Perret, la sase kilometri de centrul Parisului. Desi atacul nu a fost catalogat, oficial, drept un act terorist, ministrul de Interne Gerard Collomb l-a definit ca fiind "deliberat", iar ancheta a fost preluata de sectia antiterorista a procuraturii din Paris. Soferul, Hamou Benlatreche, este un barbat de cetatenie algeriana cu resedinta in Franta.

Londra: atac islamofobic

La 19 iunie, un cetatean galez de 47 de ani, Darren Osorne, a lovit cu masina un grup de musulmani care ieseau de la rugaciunea de la miezul noptii, la incheierea Ramadanului, langa moscheea Finsbury Park din nordul Londrei. Noua persoane au fost ranite in urma atacului, iar un om a murit pe loc. Totusi, Politia a anuntat ca acesta a murit inainte de atac, din cauza unui atac de cord. "Am facut ceea ce aveam de facut", a spus agresorul dupa comiterea atacului.

Londra: London Bridge

In noaptea de 3 iunie, o ma;in[ a intrat in pietonii aflati pe London Bridge. Dupa coliziune, cei trei ocupanti ai masinii au coborat si au intrat in piata produselor alimentare Borough din apropiere si au injunghiat mai multe persoane. In urma atacului, opt oameni si-au pierdut viata si peste 40 au fost raniti.

Stockholm

Patru persoane au fost ucise si 15 ranite pe 7 aprilie, cand un camion a intrat in multimea de pe strada Drottninggatan, o zona pietonala din centrul capitalei Suediei si una dintre strazile comerciale cele mai circulate. Premierul Suediei, Stefan Lofven, a spus ca a fost un "atac terorist".

Londra: Westminter

Pe 22 martie, un SUV a intrat in multimea de pe Podul Westminster. Dupa ce a abandonat masina, soferul, l-a atacat cu un cutit pe unul dintre ofiterii de paza de la Palatul Parlamentului britanic. Patru persoane au fost ucise in atac si o a cincea, o romanca , a murit cateva zile mai tarziu, ca urmare a leziunilor suferite dupa ce a cazut in Tamisa. Atacatorul, identificat ca Khalid Masood - al carui nume a fost Adrian Russell Ajao inainte de a converti la Islam - a fost un cetatean britanic si a fost impuscat de Politie in timp ce incerca sa intre in Parlament.

Berlin

Un camion a intrat intr-un targ de Craciun pe 19 decembrie 2016. In urma atacului, 12 persoane au murit si alte 48 au fost ranite. Atacatorul, tunisianul Anis Amri, a fost ucis patru zile mai tarziu, de catre Politia din Milano. Camionul folosit in atac a fost furat de la un sofer polonez, care a fost ucis de Amri si a devenit a douasprezecea victima a atacului.

Nisa

Anul trecut, pe 14 iulie, 85 de persoane au murit dupa ce un camion a intrat in multimea adunata pe Promenade des Anglais din Nisa pentru a urmari festivitatile de Ziua Frantei. Atacatorul, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, care a fost ucis de Politie, era cetatean tunisian rezident in Franta.



cronologie news.ro.