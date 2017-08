Presedintele Donald Trump condamna atacul terorist din Barcelona

Presedintele Donald Trump, a declarat joi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ajute autoritatile spaniole, in urma atacului terorist din Barcelona, potrivit Reuters."Statele Unite condamna atacul terorist din Barcelona, Spania si vor face tot ceea ce este necesar pentru a ajuta", a afirmat Donald Trump pe Twitter. "Fiti puternici, va iubim!", a adaugat acesta.Cel putin 13 persoane au murit, iar peste 50 au fost ranite dupa ce o duba a intrat in multime la Barcelona joi dupa-amiaza, potrivit presei internationale, care citeaza surse oficiale. Incidentul s-a petrecut in centrul Barcelonei, in zona Bulevardului Las Ramblas, cel mai important din oras, foarte frecventat de turisti. Din primele informatii, duba a intrat pe trotuar, in multime, unde erau zeci de oameni. Autoritatile spaniole au avertizat populatia sa evite zona Piata Catalunya, unde a avut loc incidentul.