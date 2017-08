Japonia va furniza 500 de milioane de dolari pentru apararea maritima

Ministrul de Externe japonez, Taro Kono, a declarat ca statul isi va intari pozitia defensiva, ca raspuns la amenintarea Coreei de Nord si va furniza 500 de milioane de dolari pentru a sprijini securitatea maritima in estul Asiei​, zona in care China urmareste pretentii maritime extinse, potrivit Reuters.Kono a facut aceste comentarii la o conferinta de presa in urma discutiilor avute cu Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson si Secretarul Apararii, Jim Mattis.Japonia a desfasurat sambata baterii de interceptori de racheta de-a lungul traiectoriei pe ar urma-o rachetele balistice nord-coreene in cazul in care Phenianul si-ar pune in practica amenintarea de a lansa patru rachete spre Guam, teritoriu american din Oceanul Pacific, anunta Agerpres, citand agentia Kyodo.Sisteme defensive antiracheta sol-aer au fost desfasurate in patru prefecturi din vestul Japoniei, dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca "examineaza in mod serios" lansarea simultana de rachete balistice cu raza intermediara de actiune asupra Guam