Franta: Gaufre fabricate in Olanda se afla pe prima lista a produselor contaminate cu fipronil

Ministerul francez al Agriculturii a publicat joi o prima lista cu produse in care se afla urme de fipronil si care sunt vandute in Franta, dar sunt fabricate in Olanda - gaufre sub marca distributorilor, relateaza AFP, potrivit News.ro.





Saptesprezece intrari de gaufre ale marcilor Leclerc, Carrefour, Intermarche, Leader Price, Franprix, Systeme U, Monoprix si Casino, vandute pe piata incepand din 23 iunie, se afla pe aceasta lista, care poate fi accesata pe site-ul Ministerului Agriculturii la adresa http://agriculture.gouv.fr/fipronil-liste-des-produits-retires-de-la-vente-en-france/





Produsele listate de minister sunt retrase de pe piata, deoarece contin fipronil intr-o concentratie care depaseste limita admisa. Insa nivelurile constatate "nu prezinta un risc pentru consumator, potrivit referintelor stiintifice", a precizat ministerul intr-un comunicat.





Utilizarea acestui insecticid - interzis in Europa asupra animalelor care intra in lantul alimentar - de catre societati de dezinfectie care au actionat in ferme in Olanda, Belgia, Germania si Pas-de-Calais a provocat un scandal sanitar care afecteaza de-acum cel putin 17 tari europene.





Ministrul Agriculturii Stephane Travert a anuntat marti ca, pe masura ce rezultatele analizelor vor fi cunoscute, numele produselor contaminate va fi facut public pe site-ul ministerului.





Produsele care figureaza pe aceasta prima lista au fost identificate cu ajutorul unor controale efectuate de intreprinderi olandeze, subliniaza ministerul francez.





Pana in prezent, ministerul francez a inregistrat 16 unitati de procesare, doua unitati de ambalare a oualor si 40 de angrouri care au importat oua sau produse din oua susceptibile sa contina fipronil.





Noi produse, de aceasta data fabricate in Franta, ar putea sa fie introduse ulterior pe aceasta lista.





Ministerul precizeaza de altfel ca lista cu produse retrase de la vanzare va fi actualizata in functie de rezultatele analizelor care sunt in curs, in cadrul "unui dispozitiv de autocontrol implementat de catre profesionisti care au primit oua sau produse pe baza de oua suspecte", pe o parte, si "unui plan national de controale oficiale, efectuate de catre serviciile de inspectie ale directiilor departamentale insarcinate cu protectia populatiilor".





Un bilant al controalelor oficiale realizate de serviciile de stat in unitati din filiera oualor si produselor pe baza de oua urmeaza sa fie facut public in zilele urmatoare.