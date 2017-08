Trump, nemultumit de modul in care presa i-a preluat declaratiile cu privire la violentele din Charlottesville: Au deformat ceea ce am spus despre ura si habotnicie

Presedintele american Donald Trump a apreciat joi ca declaratiile pe care le-a facut dupa violentele de la Charlottesville, in cursul carora, sambata, a fost ucisa o tanara, au fost "deformate" de presa, relateaza AFP, potrivit News.ro.





"Publicul afla (si mai mult) cat de necinstita este presa Fake News. Ei au deformat ceea ce am spus despre ura, habotnicie, etc. Rusine!", a scris presedintele pe Twitter la prima ora.





The public is learning (even more so) how dishonest the Fake News is. They totally misrepresent what I say about hate, bigotry etc. Shame! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Presedintele Trump a provocat o neliniste profunda in Statele Unite, inclusiv in tabara sa republicana, afirmand ca exista vina de "ambele parti" in aceste violente in timpul carora un simpatizant al teoriilor cu privire la suprematia albilor a ucis o tanara care manifesta impreuna cu antirasisti, intrand in multime cu masina.





De asemenea, Trump l-a atact joi pe senatorul Lindsey Graham - un lider conservator care obisnuieste sa-l critice in mod deschis pe presedinte si care l-a criticat dur din cauza pozitiei pe care a adoptat-o dupa aceste incidente in Virginia (est).





"Lindsey Graham in cautare de publicitate a spus in mod flas ca eu am spus ca exista o echivalenta morala intre KKK, neonazisti si (adeptii) suprematiei albilor si oameni ca (Heather) Heyer", femeia in varsta de 32 de ani lovita mortal sambata, a subliniat Trump. "O minciuna atat de dezgustatoate", a adaugat el.

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017





"El nu poate pur si simplu sa-si uite fiascoul electoral", a continuat presedintele, parand sa se refere la candidatura lui Lindsey Graham in alegerile republicane primare in vederea alegerilor prezidentiale, in 2016.





Senatorul din South Carolina a declarat ca Trump a "facut un pas inapoi" marti, "sugerand din nou ca exista o echivalenta morala intre neonazistii (adepti ai) suprematiei albilor si membrii KKK care au participat la manifestatia de la Charlottesville" si oameni ca Heyer.