Un roman si-a dat jos pantalonii in timpul unui furt intr-o farmacie in Elvetia, pentru a o speria pe farmacista care l-a surprins

Un roman in varsta de 29 de ani si-a dat pantalonii jos in timpul unui furt, la Coppet, o localitate elvetiana in cantonul Vaud, districtul Nyon, astfel incat sa o sperie pe angajata farmaciei unde dadea spargerea, relateaza site-ul 20min.ch, potrivit News.ro.





Potrivit editiei de joi a cotidianului La Cote, in timp ce complicele tanarului, tot roman, in varsta de 50 de ani distragea atentia personalului, acesta a intrat in partea din spate a farmaciei pentru a fura.





Surprins de o angajata, barbatul a facut acest gest cu scopul de a o speria. Astfel, cei doi au reusit sa fuga.





Ei nu se aflau insa la prima tentativa, asa cum a reiesit miercuri, la Tribunalul Corectional Nyon, in cursul audierii.





Cei doi au dat in total 11 "lovituri", in perioada decembrie 2016-ianuarie 2017. Au plecat cu mana goala la primele doua tentative, insa au reusit in maii multe magazine si statii de alimentare cu carburant in cantoanele Vaud, Fribourg si Neuchatel.





Ei au fost surprinsi de camere de supraveghere.





Amandoi au fost condamnati la pedepse dure cu inchisoarea, cu executarea pedepsei. Cel mai tanar a fost condamnat la 16 luni de inchisoare, iar cel mai in varsta la 14 luni de inchisoare, dintre care sapte cu suspendare.





De asemenea, ei au primit interdictia de a intra pe teritoriul Elvetiei timp de sapte ani.





"E ultima oara cand va vedem aici, domnilor, este clar?", le-a spus presedinta Tribunalului, la finalul sedintei, citata de cotidianul din Vaud.