Salah Abdeslam, singurul membru al comandourilor jihadiste care au efectuat atacurile de la Paris din noiembrie 2015, a fost trimis în judecată la Bruxelles

Salah Abdeslam, singurul supravietuitor al echipelor jihadiste de comando care au atacat Parisul in noiembrie 2015, a fost trimis joi in judecata, la Bruxelles, pentru ca a tras in politistii care i-au descoperit ascunzatoare, in martie 2015, cu trei zile inainte de arestare, a anuntat Parchetul federal, citat de AFP, scrie News.ro.





Salah Abdeslam si complicele sau Sofiane Ayari vor fi judecati de tribunalul corectional din Bruxelles, pentru "tentativa de asasinat, intr-un context terorist, a mai multor politisti", a precizat Parchetul.





Data procesului va fi fixata "in urmatoarele saptamani", potrivit aceleiasi surse.





Arestarea lui Salah Abdeslam intr-un apartament, la Molenbeek, o comuna de la Bruxelles, pe 18 martie 2016, ar fi dat peste cap planul celulei care a organizat atentatele de la 13 noiembrie, grabindu-i atacurile din capitala belgiana, cateva zile mai tarziu.





Atentatele de la Paris si Saint-Denis s-au soldat cu 130 de morti, iar cele de la Bruxelles cu 32 de morti.