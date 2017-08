VIDEO ​Australia: Senatoarea Pauline Hanson a aparut imbracata in burqa in Parlament intr-o campanie de a interzice vesmantul islamic 

Hanson a stat in scaunul sau pentru aproximativ 20 de minute acoperita de burqa, dupa care s-a descoperit si a cerut ca aceasta sa fie interzisa in public din motive de securitate nationala."Sunt chiar bucuroasa sa o inlatur, pentru ca nu ar trebui sa isi aiba locul in parlament", a spus Hanson, sefa partidului de exrema dreapa O singura natiune."Daca o persoana isi pune o cagula sau o casca intr-o banca sau in oricare alta cladire, sau chiar intr-o sala de tribunal, atunci ea trebuie data afara. De ce nu se procedeaza la fel in cazul unei persoane care isi acopera chipul si nu poate fi identificata?", a adaugat ea.Hanson, care a intrat in centrul atentiei in anii '90 pentru opozitia sa fata de imigratiile din Asia si fata de solicitantii de azil, a facut campanie in ultimii ani impotriva hainelor islamice si contruirii de moschei. Partidul sau are patru senatori, care ii confera influenta in parlament cand este supusa la vot o lege foarte contestata.Ministrul australian de justitie, George Brandis, a mustrat-o pe senatoare."Nu pretind ca ignor agitatia pe care ati incercat s-o starniti astazi venind in senat imbracata in burqa", a declarat Brandis in aplauzele membrilor adunarii."Stim cu totii ca nu sunteti o sustinatoare a credintei islamice. V-as atrage insa atentia si v-as sfatui, cu respect, sa fiti foarte, foarte atenta la ofensa pe care s-ar putea s-o faceti la adresa sensibilitatilor religioase ale altor australieni", a adaugat ministrul.