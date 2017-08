Reactia celor mai apropiati aliati ai Americii fata de pozitia lui Trump privind violentele din Virginia

Prim-ministrul britanic Theresa May, criticata pe scara larga pentru cultivarea unor legaturi stranse cu Trump in prima jumatate a anului in cabinet, a intervenit dupa ce presedintele a blamat nationalistii si contra-protestatarii albi."Nu exista nicio echivalenta intre cei care propun viziunile fasciste si cei care se opun acestora si cred ca este important ca toti cei aflati in pozitii de responsabilitate sa condamne opiniile de extrema dreapta", a spus May.Politicienii din Germania, care au legi dure impotriva discursului instigator la ura si a simbolurilor legate de nazistii care au ucis 6 milioane de evrei in Holocaust, si-au exprimat, la randul lor, socul fata de imaginile oamenilor din Charlottesville care purtau swastici.Cancelarul Angela Merkel a condamnat "violenta rasista, de extrema dreapta"."Nu ar trebui sa toleram monstruozitatile care ies din gura presedintelui", a declarat Martin Schulz, liderul social-democratilor germani, intr-un interviu acordat ziarului RND.Ministrul german al Justitiei, Heiko Maas, l-a acuzat pe Donald Trump de trivializarea antisemitismului si rasismului.Omologul sau israelian, Ayelet Shaked, membru al partidului de origine evreiasca ultranationalista din guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a scris: "Neo-nazistii din SUA ar trebui sa fie urmariti penal".De asemenea, si fostul presedinte al SUA, Barack Obama, a reactionat."Nimeni nu se naste urand o alta persoana din cauza culorii pielii, a originii sau a religiei sale (...). Oamenii trebuie sa invete sa urasca si, daca pot sa invete sa urasca, pot fi invatati sa iubeasca (...). Pentru ca iubirea vine mai natural pentru inima umana decat opusul sau", a scris Obama pe Twitter, citandu-l pe Mandela.