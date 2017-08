Sierra Leone: Autoritatile spun ca mii de persoane sunt date disparute dupa alunecarea de teren ce a parcurs 3 kilometri. Au fost recuperate sute de cadavre

In tara a fost declarata stare de urgenta dupa ce orasul a suferit inundatii masive, apreciate ca fiind cele mai grave din Africa din ultimele doua decenii.Primarul capitalei Freetown, Sam Gibson, a spus ca 270 de cadavre au fost recuperate, iar legistul sef a afirmat ca aproape 400 de trupuri au fost gasite.Ministrul de interne al tarii a declarat ca mii de persoane sunt date disparute.Cel putin 100 de case au fost lovite in primele ore ale zilei de luni de o alunecare de teren din Regent, un oras de munte aflat la 15 mile de Freetown.Alunecarea de teren care a acoperit locuitorii in timp ce dormeau ar fi parcurs circa 3 kilometri.Actiunile de cautare si salvare continua, dar sunt afectate de terenul periculos al tarii si de dimensiunea extraordinara a tragediei.