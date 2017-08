Louis Freeh, fostul director FBI ce il apara acum pe Puiu Popoviciu, a fost angajat in trecut si de Beny Steinmetz

Cititi si SURSE Puiu Popoviciu si cartelul anti-DNA. Cine este omul de afaceri care finanteaza activitati de lobby extern impotriva luptei anticoruptie

Publicatia The Intercept scria in ianuarie 2015 ca firma lui Freeh a ajutat la coordonarea apararii miliardarului israelian Beny Steinmetz, investigat pe trei continente pentru mitele platite pentru a obtine actiuni la o companie miniera din Guinea.Publicatia Bloomberg a scris si ea ca Steinmetz a angajat o echipa de avocati “de vis", printre care firma lui Freeh si firma de avocatura a fostului senator Joe Lieberman.Potrivit surselor The Intercept, rolul firmei lui Freeh era sa sa realizeze o investigatie interna in interiorul companiei BSGR, controlata de Steinmetz, pentru a vedea daca daca Steimetz a stiut de mitele platite.O informatie similara a fost publicata si de Economist in decembrie 2014 Puiu Popoviciu l-a angajat ca avocat pe fostul director FBI Louis Freeh , care afirma, saptamana trecuta, intr-un comunicat, ca este "profund dezamagit" de decizia Inaltei Curti din Romania de a-l condamna pe omul de afaceri la 7 ani de inchisoare, o sentinta care "nu este sustinuta nici de fapte nici de lege".Arestarea lui Beny Steinmetz in Israel are legatura cu faptul ca este acuzat de spalare de bani in Romania, a declarat un anchetator in fata instantei, potrivit unui articol de marti al ziarului israelian Haaretz