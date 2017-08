Motoarele de racheta care au permis Phenianului progrese in domeniul balistic au fost livrate Rusiei, anunta Kievul

Motoarele de racheta produse in Ucraina si care ar fi permis Phenianului, potrivit unui studiu, sa realizeze progrese spectaculoase in domeniul balistic, au fost toate livrate Rusiei, a anuntat marti agentia spatiala ucraineana, relateaza AFP.

Motoarele de tip RD-250, asamblate pana in 2001 de intreprinderea Iujmas - la care se refera International Institute for Strategic Studies (IISS) - erau vandute pe rachete de tip Ciclon-2 si Ciclon-3 "in beneficiul Rusiei", a declarat pentru presa Iuri Radtsenko, directorul agentiei spatiale ucrainene.

"Ei (rusii) au putut sa livreze, dupa aceea, o parte, cui voiau ei", a subliniat el.