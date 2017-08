Criza din Venezuela: Argentina critica amenintarea militara formulata de Donald Trump. Argentina i-a transmis marti vicepresedintelui american, Mike Pence, aflat in vizita in aceasta tara, ca respinge amenintarea militara formulata de Donald Trump pentru a rezolva criza din Venezuela, optiune care a provocat un val de indignare in America Latina, relateaza AFP. "Calea de urmat nu este cea a utilizarii fortei", a declarat presedintele argentinian, Mauricio Macri, in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu Mike Pence la Buenos Aires, noteaza Agerpres Brazilia, Columbia, Peru, Chile, Mexicul, Ecuadorul si Nicaragua au respins sambata perspectiva recurgerii la forta, la o zi dupa declaratiile presedintelui american referitoare la o posibila "optiune militara" in legatura cu situatia din Venezuela, unde manifestatiile sau soldat cu 125 de morti in peste patru luni.