Doua persoane care afirma ca au fost ranite in timpul marsului de sambata din Charlottesville au dat in judecata organizatorii si soferul care a intrat cu masina in multime, cerand trei milioane de dolari despagubire

Doua persoane care afirma ca au fost ranite in timpul marsului de sambata al extremei-drepte din Charlottesville, Virginia, au dat in judecata soferul acuzat de uciderea unei femei prin conducerea masinii prin multime si organizatorii evenimentului, cerand despagubiri in valoare de trei milioane de dolari, potrivit Reuters.Tadrint Washington si sora acesteia, Micah Washington au declarat in actele depuse la instanta judecatoareasca din Charlottesville ca s-au aflat printre persoanele ranite cand James Alex Fields si-a condus masina in multimea de contra-protestatari, omorand un om.Procesul ii numeste pe Fields, organizatorul marsului "Unirea Dreptei", Jason Kessler si aproximativ 24 de lideri ai extremei-dreapta si organizatii ca inculpati.