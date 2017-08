Rusia: Speranta de viata depaseste, pentru prima oara, varsta de 72 de ani

Potrivit datelor agentiei federale de statistica, speranta de viata a fost de 72,4 ani in prima jumatate a anului 2017. Aceasta a atribuit cresterea sperantei de viata reducerii ratei deceselor.In ciuda acestor date, Rusia ramane in urma multor tari dezvoltate. In 2015, speranta de viata era in Statele Unite de 78,8 ani iar in Germania de 80,7 ani, potrivit statisticilor OECD.Guvernul de la Moscova a anuntat ca doreste sa se ajunga la o speranta de viata de 76 de ani pana in 2025.