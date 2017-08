O ciuperca rara, rezistenta la antibiotice, a fost diagnosticata la 200 de pacienti din 55 de spitale britanice

Aproximativ un sfert din cazurile diagnosticate cu Candida auris au provocat infectii cu simptome, a precizat Public Health England (PHE), inclusiv la 27 de pacienti care au dezvoltat infectii ale sangelui.Ciuperca, cunoscuta si ca C. auris si identificata prima oara in Japonia in urma cu 8 ani, este rara si are un risc scazut, dar are capacitatea de a se raspandi in randul pacientilor spitalelor."Majoritatea cazurilor detectate nu au prezentat simptome si nu au dezvoltat infectii ca urmare a ciupercii", a declarat Colin Brown, microbiolog la PHE.Izolata pentru prima oara in urechea unei paciente din Japonia, in 2009, C. auris a fost asociata cu infectii ale sangelui si ale urechii, precum otita, in cel putin opt tari, printre care Africa de Sud, Kuweit, India si Venezuela.In Marea Britanie, primul caz a fost diagnosticat in 2003.