Cei doi pescari romani dati disparuti dupa accidentul naval din Canalul Manecii au fost gasiti morti

Cele doua victime sunt Mircea Ilie (40 de ani) si Irinel Popovici (41 de ani), ambii din Brighton, care faceau parte dintr-un echipaj de patru oameni in momentul tragediei.Ministerul roman de Externe a anuntat, pe 6 august, ca patru cetateni romani se aflau pe o ambarcatiune ce a intrat in coliziune cu o alta barca, in Canalul Manecii, dintre care unul a decedat, altul a fost ranit si internet in spital, in afara oricarui pericol, iar doi romani fusesera dati disparuti.Singurul supravietuitor a fost gasit tinandu-se de o baliza in dimineata de 6 august, dupa ce ambarcatiunea s-a scufundat.Romanul Traian Dumitrache, in varsta de 50 de ani, a murit in dimineata accidentului.Trupurile neinsufletite ale lui Mircea Ilie si Irinel Popovici au fost gasite luni dimineata, pe 14 august, la aproximativ 4 kilometri in largul Portului Shoreham. Un pescar a alertat Paza de Coasta, iar o barca de salvare a adus cele doua corpuri la tarm.Directia de ancheta pentru accidente maritime incearca sa determine cauzele accidentului naval.