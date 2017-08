Australia: Clericii afirma ca secretul spovedaniei se aplica inclusiv pentru abuzurile pedofililor

Aceste declaratii vin dupa o ancheta nationala de peste patru ani privind raspunsurile institutionale legate de abuzurile sexuale ale pedofililor.Lucrarile unei comisii regale s-au incheiat cu 85 de propuneri de reforme, publicate luni, si care prevad penalizarea in cazul nedenuntarii unor astfel de abuzuri, chiar daca informatia a fost obtinuta in timpul spovedaniei."Nu trebuie sa existe exceptii, scuze, protectie sau privilegii legate de delicte atribuite clericilor", arata acest raport.Dar unul dintre cei mai inalti oficiali ai clerului australian, arhiepiscopul de Melbourne Denis Hart, a apreciat ca spovedania este o componenta esentiala a libertatii religioase.Intrebat daca preotii ar trebui mai degraba sa mearga in inchisoare in loc sa rupa taina spovedaniei, acesta a raspuns: "Eu as spune ca o voi face"."Cred ca e vorba de o comunicare sacrosancta care provine dintr-un ordin superior si pe care preotii trebuie sa o respecte in mod natural", a spus acesta, subliniind ca preotii sunt obligati de secretul spovedaniei, un act de penitenta al unui credincios care isi marturiseste pacatele in fata unui preot.Arhiepiscopul Hart a fost sustinut de alti inalti oficiali ai Bisericii Catolice australiene, printre care omologul sau de Brisbane, Mark Coleridge, precum si de preotul iezuit si avocatul Frank Brennan."Daca o lege spune ca trebuie sa divulg asta, atunci da, deplin constient, voi refuza sa aplic legea", a declarat Parintele Brennan pentru ziarul The Australian."Tot ce va pot spune este ca, in 32 de ani, nicio persoana nu m-a abordat si nu mi-a marturisit asa ceva. A introduce o astfel de lege va creste perspectiva ca cineva sa nu faca o astfel de marturie", a argumentat el.