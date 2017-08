Progresele spectaculoase ale Coreii de Nord in materie de rachete balistice au fost realizate gratie unor motoare provenite din Ucraina - studiu IISS

Tensiunile dintre Statele Unite si Coreea de Nord au crescut in ultimele saptamani "la un nivel inedit dupa Razboiul din Coreea" (1950-53), potrivit ministrilor americani ai Afacerilor externe si Apararii Rex Tillerson si Jim Mattis, dupa o serie de teste balistice nord-coreene si o escaladare la nivelul declaratiilor."De fiecare data cand testeaza o racheta sau cand fac un test nuclear, castiga expertiza si se poate spune ca progreseaa intr-un ritm alarmant", estima duminica seful CIA Mike Pompeo.Un studiu al expertului Michael Elleman publicat luni de IISS, un think-tank britanic, afirma ca rachetele utilizate la ultimele teste nord-coreene au fost dotate cu motoare realizate pe baza RD-250, un motor care era produs intr-o uzina din fosta Uniune Sovietica si care se afla in prezent in Ucraina.Coreea de Nord a reusit in doi ani sa alinieze un nou tip de rachete cu raza intermediara de actiune, Hwasong-12, si fratele sau mai mare Hwasong-14, o racheta balistica intercontinentala (ICBM) testata cu succes in doua randuri in aceste saptamani. Acest avans a relansat temerile ca regimul lui Kim Jong-Un va fi capabil sa loveasca teritoriul american cu o arma nucleara."Nicio alta tara nu a facut tranzitia de la o capacitate medie de actiune la un ICBM intr-o perioada atat de scurta", a explicat Elleman, in studiul sau. In opinia sa, raspunsul este simplu: "Coreea de Nord si-a procurat un motor cu carburant solid de inalta performanta provenit dintr-o sursa externa".Intr-o lunga demonstratie foarte detaliata, acest specialist in rachete ajunge la concluzia ca tipul de motor folosit de Phenian nu a putut fi modificat decat in uzinele grupului rus Energomash sau in compania ucraineana KB Iujnoie. Acesta spune ca este evident ca inginerii chinezi nu aveau cunostintele necesare pentru a modifica acest motor, RD-250.In epoca sovietica, RD-250 era conceput de KB Iujnoie si fabricat in uzina Iujmach din Nipru, un oras care se afla astazi in Ucraina.New York Times arata ca serviciile de informatii si expertii isi concentreaza atentia pe aceasta uzina, care a avut dificultati financiare dupa caderea guvernului pro-rus in 2014.Ucraina si compania in cauza neaga ferm informatiile. "Iujmach nu a avut si nu are nicio legatura cu programul nord-coreean de rachete indiferent daca e vorba de natura spatiala sau pentru aparare", a reactionat societatea. "Ucraina nu a furnizat motoare de rachete sau alte tehnologii balistice Coreii de Nord", a afirmat si Olexandr Turcinov, secretarul Consiliului de Securitate si Aparare ucrainean, care a acuzat o campanie a serviciilor speciale rusesti pentru "a acoperi participarea lor la programele nucleare si balistice nord-coreene".Raportul IISS sugereaza ca motoarele, prezente in depozite din Rusia si Ucraina, ar fi putut fi furate de "un mic grup de angajati nemultumiti sau de paznici prost platiti", pentru "numerosii traficanti de arme, retele criminale sau de contrabanda transfrontaliera care opereaza in fosta URSS".