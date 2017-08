Polonia a devenit pentru armata americana centrul de gravitatie in Europa - gen. Ben Hodges

"Polonia a devenit pentru Statele Unite centrul de gravitatie pentru tot ceea ce facem in materie de descurajare", a spus, intr-o conferinta la Varsovia, generalul Ben Hodges."Sute de soldati americani se antreneaza in fiecare zi (...) in diferite locuri din Polonia din cauza situatiei sale atat de importante, geografia", a continuat acesta, adaugand ca aceasta tara are un rol de "lider in cadrul Aliantei".Armata americana a amplasat in mai un nou cartier general in Polonia pentru a comanda cei circa 6.000 de soldati amplasati aici in cadrul operatiunilor NATO si ale SUA pe flancul estic al Aliantei.Aceasta amplasare de soldati, una dintre cele mai importante din Europa pentru fortele americane de la finalul Razboiului Rece, urmareste sa asigure statele est-europene aliate cu Washingtonul in fata frecventelor manevre militare rusesti la granitele lor.