Kim Jong-Un pune in asteptare, deocamdata, anuntatul atac cu rachete asupra insulei americane Guam

Pentru unii analisti, comentariile liderului nord-coreean este o posibila cale de a dezamorsa criza alimentata de razboiul cuvintelor intre presedintele american Donald Trump si cel din Coreea de Nord.Regimul nord-coreean anuntase saptamana trecuta ca "analizeaza in mod serios un plan" cu privire la lansarea unui atac cu patru sau cinci rachete cu raza medie de actiune, care vor viza o zona din apropierea teritoriului american Guam.Tanarul lider a fost informat cu privire la acest "plan de a ataca insula Guam" in timpul inspectiei sale luni la Comandamentul Fortei Strategice a unitati balistice, a informat marti Agentia oficiala nord-coreeana KCNA.Inainte de a da un ordin, Kim Jong-Un a declarat ca va "observa inca putin comportamentul idiot si stupid al yankeilor."In cazul in care persista in actiunile lor iresponsabile si periculoase din Peninsula Coreeana", Coreea de Nord va lua masuri "asa cum au fost deja anuntate", a adaugat el.