Presedintele Parlamentului Ungariei: In Europa s-a declansat un atac la adresa statelor nationale

Presedintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo, a declarat, luni seara, la Cluj, in cadrul Zilelor Culturale Maghiare, ca anumite grupuri de forta considera ca trebuie sa domine Europa si ca s-a declansat un atac la adresa casatoriilor bazate pe comuniunea de viata dintre barbat si femeie, la adresa bisericilor crestine si a statelor nationale.

'Astazi, in Europa s-a declansat un atac la adresa casatoriilor bazate pe comunitatea de viata a barbatului si femeii, la adresa bisericilor crestine si a statelor nationale. Sunt asediati germani, francezi, spanioli, suedezi, dar si maghiarii si romanii. Nu este o pura intamplare, anumite grupuri de forta considera ca trebuie sa domine Europa, ca au suficienta putere si forta pentru a subjuga Europa. Ideologii acestei grupari sunt europeni si considera ca identitatea europeana trebuie sa fie fluida, adica trebuie sa ne lepadam de identitatea noastra europeana. Ei nu considera ca drepturile si indatoririle trebuie sa se afle in echilibru, ci considera ca eliminarea gandirii si a cuvantului liber, sub pretextul corectitudinii politice, este un lucru bun. Ei doresc sa construiasca Statele Unite ale Europei, un lucru strain de civilizatia europeana. Ne ameninta ca, daca idealurile lor nu vor deveni realitate, atunci natiunile si statele Europei se vor razboi intre ele si vor da foc Europei, cum s-a intamplat in decursul celor doua razboaie mondiale', a afirmat Kover Laszlo.

El a mai spus ca ideologii respectivi au si adepti maghiari, potrivit Agerpres.