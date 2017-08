Paris: O masina a intrat intr-o pizzerie. O persoana ucisa si sase ranite/ Soferul, un barbat de 39 de ani, a fost arestat/ Politia spune ca nu este vorba de un atentat si ca barbatul a vrut sa se sinucida

stirea se actualizeaza

Potrivit postului de radio RTL, soferul in varsta de 39 de ani a marturisit politiei ca dorea sa se sinucida si ca in masina existau mai multe arme. De asemenea, conducatorul auto nu a avut cazier judiciar, mai spune RTL.Politia le cere pe Twitter oamenilor sa nu obstructioneze actiunile de salvare de la fata locului si sa pastreze distanta (Le Figaro)O masina a intrat luni seara, dupa ora 8, in partea din fata a unei pizzerii din orasul Sept-Sorts, in Seine-et-Marne, a declarat politia. O fetita de 8 ani a fost ucisa si alte cel putin sase persoane au fost grav ranite, a declarat procuratura din Meaux, vorbind despre un "act deliberat".Potrivit unei surse judiciare, primele declaratii ale soferului au fost de natura "sa risipeasca pista unui atac terorist", acesta sustinand ca a vrut sa se sinucida.