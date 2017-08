Google anuleaza inregistrarea siteului Daily Stormer dupa ce a publicat un articol in care a batjocorit una dintre victimele din Charlottesville

Aceasta mutare are loc dupa un weekend in care 3 oameni si-au pierdut viata si alti 35 au fost raniti in violentele izbucnite la un mars de extrema dreapta, al militantilor pentru suprematie rasiala, in orasul Charlottesville din statul american Virginia.Daily Stormer a fost intens criticat dupa ce a publicat un articol in care a batjocorit una dintre victime.Ben Butler de la GoDaddy a declarat ca firma accepta, in general, dreptul liber al clientilor, chiar daca acest lucru "inseamna uneori sa permiti un continut nemultumitor sau ignorant", dar ca Daily Stormer a mers prea departe prin incurajarea violentei."In opinia noastra, in special in ceea ce priveste evenimentele tragice din Charlottesville, Dailystormer.com a intrecut masura si a incurajat si promovat violenta", a afirmat Butler.