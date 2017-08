VIDEO SUA: Donald Trump condamna explicit militantii ce sustin suprematia rasei albe, dupa polemica izbucnita in urma protestelor violente de la Charlottesville

"Rasismul este rau - iar cei care provoaca violenta in numele sau sunt infractori si ucigasi, inclusiv KKK, neo-nazisti, militanti care promoveaza suprematia rasei albe si alte grupari care promoveaza ura contrazic tot ceea ce iubim noi, ca americani", a spus Trump."Cei care raspandesc violenta in numele bigotismului lovesc in inima Americii", a adaugat presedintele.Liderul de la Casa Alba, care tocmai s-a intalnit cu directorul FBI Christopher Wray si cu Procurorul General Jeff Sessions, a declarant ca Departamentul de Justitie a deschis o ancheta privind incalcarea drepturilor civile dupa incidentele de sambata. El a subliniat ca oricine a incalcat legea va fi tras la raspundere."Am spus de multe ori inainte, indiferent de culoarea pielii noastre, traim dupa aceleasi legi, salutam acelasi steag maret si cu totii am fost facuti de acelasi Dumnezeu atotputernic", a mai spus presedintele.Democratii si republicanii l-au criticat pe Trump pentru ca nu a condamnat explicit gruparile aflate in spatele protestelor violente care s-au soldat cu trei morti.O persoana si-a pierdut viata dupa ce un barbat a intrat intentionat cu o masina intr-o multime de contraprotestatari, in vreme ce doi ofiteri au murit dupa ce un elicopter de politie s-a prabusit la iesirea din Charlottesville.Alte 16 persoane au primit ingrijiri medicale pentru alte incidente violente, care au avut loc in timpul noptii de cosmar din localitatea universitara Charlottesville, ce gazduieste si campusul Universitatii din Virginia.Presedintele Donald Trump a intervenit si a condamnat "ura, bigotismul si violenta de pe multe parti", evitand sa-i numeasca pe militantii de extrema-dreapta, care desi au lansat violentele din Charlottesville, i-au sustinut candidatura in cursa pentru Casa Alba.