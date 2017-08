Un preot nominalizat la premiul Nobel pentru pace, vizat intr-o ancheta privind imigratia ilegala din Italia

Un preot originar din Eritreea, Mussie Zerai, al carui nume a fost evocat la un moment pentru premiul Nobel pentru pace, pentru angajamentul sau in favoarea migrantilor este vizat intr-o ancheta pentru ca ar fi favorizat imigratia ilegala, relateaza AFP.

"Am primit un mesaj de la Parchetul Trapani, informandu-ma de ancheta", a declarat el, subliniind ca a actionat numai pentru a salva vieti, cu cea mai mare transparenta, potrivit news.ro.



Ajuns in Italia in adolescenta, dupa ce a fugit din Eritreea, intrat la Seminar la 45 e ani, el a devenit de aproape 15 ani un punct de referinta pentru migrantii din Eritreea si, in general, din Cornul Africii, care nu au avut mult timp decat numarul sau de telefon pentru a cere ajutor.

'Don Moise' a primit si zeci de apeluri pe zi, cel mai adesea de la migranti pierduti pe mare. El transmitea apoi coordonatele ambarcautiunilor Pazei de Coasta italiene si cele malteze, dar uneori si ONG-urilor care aveau nave in apropiere.

Probabil ca astfel a aparut numele sau in ancheta deschisa in toamna anului 2016, de Parchetul Trapani din Scilia.

In cadrul acestei anchete, justitia a sesizat saptamana trecuta vasul ONG-ului german Jugend Rettet, pentru suspiciuni de legaturi directe cu traficanti din largul Libiei.

Potrivit presei italiene, ancheta vizeaza operatiuni de salvare desfasurate de ONG-urile Medecins sans frontieres si Save the children.

'Este complet paradoxal sa ataci organizatiile umanitare pentru a lupta impotriva imigratiei ilegale. Este ca si cum a-i ataca medicii pentru a protesta fata de o boala', considera Mussie Zerai.

'Ar trebui mai degraba sa ne ocupam de cauza bolii, de ceea ce face oamenii atat de disperati incat sa isi riste viata pe mare', a adaugat el, evocand in special sutele de mii de tineri din taberele pentru refugiati din Etiopia si Uganda.