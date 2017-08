Un cascador din "Deadpool2" a murit in timpul filmarilor, dupa ce a pierdut controlul motocicletei

Se pare ca femeia filma o cascadorie pe motocicleta in momentul respectiv, potrivit declaratiilor date de politie.Presa locala a raportat ca femeia ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, care a sarit prin fereastra unei cladiri situate peste strada de locul initial.Niciun reprezentant al studioului de film 20th Century Fox, unitate care apartine de Fox Inc., nu a fost disponibil pentru declaratii imediate.Continuarea filmului "Deadpool", care a avut premiera in 2016 si al carui personaj principal este infatisat de Ryan Reynolds, este filmat in Vancouver.