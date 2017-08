Beny Steinmetz si Tal Silberstein raman in arest patru zile; omul de afaceri il acuza pe Soros pentru problemele sale legale

Steinmetz afirma ca intregul dosar impotriva sa are la baza declaratia falsa a unei femei neidentificate.Judecatorul care l-a audiat pe omul de afaceri au decis ca atat el, cat si Silberstein vor ramane in arest inca patru zile.Ofiterul care conduce ancheta, Avshalom Ahrak, a declarat in instanta ca politia se teme ca Steinmetz va interfera cu investigatia daca va fi eliberat din arest. "Acest barbat ne-a dovedit, prin capacitatile sale de a interfera, ca, daca ar fi eliberat, ar putea lua masuri care ar interfera cu investigatia", a spus Ahrak.Haaretz precizeaza ca cei retinuti sunt suspectati de fals, de uz de fals, de spalare de bani, de abuz de incredere, de obstructionarea justitiei , toate avand legatura cu arestarea lui Steinmetz din luna decembrie a anului trecut, intr-un caz de coruptie, care implica zeci de milioane de dolari.Mai exact, Steinmetz si asociatul sau ar fi platit sumele enorme unor oficiali din Guineea pentru a-si promova interesele de afaceri.Plasarea lui Steinmetz in arest la domiciliu, in decembrie, a fost conditionata de acordul sau de a ramane in Israel timp de 180 de zile si de a depune o garantie de 100 de milioane de shekeli (26 de milioane de dolari).Politia suspecteaza ca au utilizat contracte pentru acorduri inexistente, inclusiv afaceri imobiliare intr-o tara straina, pentru a transfera bani si pentru a spala bani castigati ilicit.Intre timp, la sfarsitul lunii iulie, Marea Britanie a anuntat ca Biroul pentru Fraude Grave (Serious Fraud Office) a deschis o ancheta privind afacerile companiei Rio Tinto din Guineea, in proiectul Simandou, cel mai mare depozit neexploatat de minereu din lume. Rio Tinto a cumparat concesiunea in 1997, dar a pierdut jumatate din drepturi i 2008, cand Guvernul din Guineea le-a transferat companiei BSG Resources (BSGR) a lui Beny Steinmetz.In noiembrie 2016, Rio Tinto si-a demis doi directori pentru implicare in afaceri de coruptie.Transferul drepturilor de la Rio Tinto la BGSR este anchetat retroactiv. BGSR neaga acuzatiile si a contracarat, in decembrie, ca Guineea recicleaza acuzatii vechi si ca incearca, in mod ilegal, sa ia inapoi drepturile de minerit.In 2014, Guineea a acceptat un raport ce recomanda ca doua concesiuni alocate BGSR sa fie anulate, pentru ca au fost obtinute prin coruptie. BGSR a cerut arbitrarea dosarului.In aprilie 2017, BGSR l-a dat in judecata pe miliardarul George Soros, care a consiliat autoritatile din Guineea, pentru ca ar fi incercat sa faca sa esueze contractul, manipuland Guvernul din tara africana. Compania a cerut despagubiri de 10 miliarde de dolari, sustinand ca Soros a fabricat acuzatii impotriva BGSR. "Soros a fost motivat numai de rautate, pentru ca nu are interese economice in Guineea", a scris societatea in plangere.Reprezentantii miliardarului american au respins acuzatiile drept frivol si un "artificiu disperat de PR menit sa distraga atentia de la problemele judiciare ale BGSR in mai multe jurisdictii".Arbitrajul in cazul Simandou a inceput in mai.Ambii sunt trimisi in judecata in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care sunt implicati si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, Dan Andronic, Paul de Romania.In 10 martie 2017, DNA a cerut arestarea in lipsa, pentru 30 de zile, a celor doi, Silberstein fiiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor, iar Steinmetz de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor. alaturi de ei, in acelasi dosar mai sunt implicati Shimon Shevez si Moshe Agavi.