Germania: Justitia se confrunta cu un numar mare de cazuri privind refugiatii

"Se poate spune pe buna dreptate: situatia este dramatica", a afirmat Seegmueller intr-un comunicat.Peste un milion de refugiati din Siria, Irak si Afganistan au sosit in Germania incepand din 2015. Situatia a pus o presiune neobisnuit de mare pe instantele judecatoresti germane, care au acum ca sarcina sa se pronunte in cazuri referitoare la azil si expulzare.Potrivit Asociatiei, numarul anual al cazurilor se va dubla pentru al doilea an la rand in 2017 si va ajunge la un total de 200.000.In opinia lui Seegmueller, sunt doua cauze esentiale ale actualei situatii. In primul rand, mai multi refugiati au inceput sa faca apel impotriva notificarii Biroului federal pentru migranti si refugiati de respingere a cererilor lor de azil. In al doilea rand, autoritatile judiciare se confrunta inca cu un mare deficit de personal, cu toate ca numarul judecatorilor a crescut semnificativ in ultimele 18 luni, ajungand la un total de 2.000.Robert Seegmueller considera ca, pe termen lung, ar fi nevoie de schimbari legislative pentru a atenua presiunea exercitata de problema refugiatilor asupra sistemului juridic german.