Partidul social-democrat aflat la putere in Austria a rupt legaturile cu Tal Silberstein, consultantul politic israelian arestat luni impreuna cu miliardarul Beny  Steinmetz

"Tal Silberstein a oferit consiliere pentru Partidul Social-Democrat din Austria si a facut cercetari sociologice in domeniul sondajelor", a scris agentia de presa APA-OTS, citand managerul de campanie al formatiunii, Georg Niedermuhlbichler. "SPOe inceteaza colaborarea cu Silberstein cu efect imediat", a adaugat el.In 2015, presa din Romania a scris ca Steinmetz, fostul sef de cabinet al lui Yitzhak Rabin, Shimon Sheves si Silberstein, un fost consilier al lui Ehud Barak si al lui Ehud Olmert, au fost implicati in afaceri imobiliare ilegale care au costat Guvernul roman peste 160 de milioane de dolari.Si Steinmetz si Silberstein sunt trimisi in judecata in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care sunt implicati si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, Dan Andronic si Paul de Romania.In 10 martie 2017, DNA a cerut arestarea in lipsa, pentru 30 de zile, a celor doi, Silberstein fiiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor, iar Steinmetz de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor.