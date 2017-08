Yemen: Epidemia de holera a depasit pragul de 500.000 de persoane infectate

Potrivit OMS, 503.484 de cazuri suspecte si 1.975 de decese cauzate de holera au fost inregistrate in aceasta tara devastata de razboi.Agentia ONU a aratat insa ca viteza cu care epidemia se raspandeste s-a atenuat net de la inceputul lui iuilie. Cu toate acestea, boala afecteaza in continuare circa 5.000 de oameni in fiecare zi.Yemenul este devastat de un razboi care opune guvernul sprijinit de o coalitie araba sustinuta de Arabia Saudita si rebelii Houthis, aliati cu unitati armate ramase fidele fostului presedinte Ali Abdallah Saleh si acuzate de legaturi cu Iranul.Dupa o prima epidemie anul trecut, holera a reaparut in aprilie in aceasta tara saraca cu 27 de milioane de locuitori, iar razboiul complica livrarile de medicamente si ajutorul umanitar international. Milioane de yemeniti nu dispun de apa potabila, ceea ce faciliteaza propagarea epidemiei.