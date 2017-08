VIDEO Biserica in care este venerat cannabisul

Un grup de prieteni din Colorado au deschis Biserica Internationala a Canabisului, pornind de la o discutie la un joint. Cei care vin la slujbele bisericii se numesc "elevationisti", scrie The Guardian.





Steve Berke locuia in 2015 intr-o biserica veche din Denver, cumparata de parintii lui, cu planul de a o transforma intr-o cladire de locuinte.





Mai in gluma, mai in serios, prietenii au inceput sa vorbeasca despre cum ar fi sa pastreze cladirea ca biserica, asa ca Steve si-a convins parintii sa ii dea cladirea, iar in 20 aprilie 2016 Biserica Internationala a Cannabisului si-a deschis portile, cu propia capela, teologie si o arcada pentru jocuri video.





Planul initial a fost ca Biserica pentru venerarea cannabisului sa fie deschisa publicului larg, dar pentru ca legea din Colorado permite fumatul doar in cluburile private este o afacere doar pentru membri.





Programul este de joi pana duminica pentru vizionare, iar vinerea pentru servicii private de cannabis.