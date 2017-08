Un turist american beat a fost batut in Germania pentru un salut nazist   

Barbatul de 41 de ani, care a fost usor ranit in urma atacului, este anchetat acum pentru incalcarea legii care interzice folosirea simbolurilor organizatiilor interzise, potrivit politiei locale.Incidentul a avut loc sambata dimineata cand barbatul, "care era sub influenta alcoolului", a plecat dintr-un bar din zona estica a orasului si a executat salutul hitlerist in mod repetat, pe strada."Un trecator necunoscut l-a batut pe barbat si l-a ranit usor", precizeaza politia, intr-un comunicat.Atacatorul, care nu a fost inca identificat, risca si el acuzatii de ranire a unei alte persoane.Afisarea de simboluri naziste precum swastika sau gesturi precum "Heil Hitler" au fost interzise in Germania dupa al Doilea Razboi Mondial.