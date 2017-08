​Yemen: Un barbat a fost executat in public pentru violarea si uciderea unei fetite, a doua executie de acest gen in doua saptamani in capitala controlata de rebeli

Barbatul, Hussein al-Saket, un yemenit de 22 de ani, a fost declarat pentru violarea, uciderea si ingroparea unei fetite de 4 ani si jumatate, potrivit judecatorului Rajeh Ezzedine, care a asistat la executie.Reprezentantii autoritatilor din Sanaa, capitala yemenita controlata de rebelii Houthis pro-iranieni, l-au condus pe barbat in piata Tahrir unde a avut loc executia.Condamnatul a fost asezat cu fata la pamant si un politist a tras cinci gloante in spatele sau.Corpul a fost apoi spanzurat, in conformitate cu legea islamica ce prevede crucificarea pentru crimele grave.In 31 iulie, un alt barbat a fost executat public in aceeasi piata dupa ce a fost condamnat la moarte pentru violarea si uciderea unei fetite de 3 ani.Aceste doua executii au fost organizate ca o demonstratie a dorintei rebelilor de a lupta impotriva criminalitatii in zonele pe care le controleaza.