Presedintele Coreei de Sud, cu privire la tensiunile dintre Phenian si Washington: Fara razboi in peninsula coreeana. Situatia trebuie rezolvata pasnic. Sunt sigur ca Statele Unite vor raspunde cu calm

Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in a declarat ca trebuie sa nu existe razboi in peninsula coreeana si cerut Coreei de Nord sa puna capat comportamentului amenintator pe masura ce tensiunile dintre Phenian si Washington cresc, ambele sugerand actiunea militara, relateaza Reuters.





"Trebuie sa nu mai existe razboi in Peninsula Coreeana. Indiferent de suisurile si coborasurile cu care ne confruntam, situatia nucleara nord coreeana trebuie rezolvata in mod pasnic", adeclarat Moon in deschiderea unei intalniri regulate cu consilierii. Observatiile au fost furnizate de Casa Albastra.





"Sunt sigur ca Statele Unite vor raspunde la situatia actuala cu calm si responsabil intr-o pozitie egala cu a noastra".