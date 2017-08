Lupte violente in orasul sirian Raqqa

Obuze de mortier trase de jihadisti au cazut aproape de pozitiile Fortele Democratice Siriene (FDS) - o alianta de luptatori kurzi si arabi ce a intrat in "capitala" Statului Islamic I din Siria pe 6 iunie si controleaza acum mai mult de jumatate din aceasta. Combatantii FDS ripostau cu obuze de mortier si cu ajutorul mitralierelor grele.Un avion al coalitiei internationale conduse de Statele Unite bombarda fara incetare pozitiile SI din orasul vechi, sector in care se afla principalele fortificatii ale organizatiei ultraradicale.Fortele Democratice Siriene, sustinute de coalitia internationala, au lansat in urma cu opt luni o ofensiva pentru cucerirea orasului Raqqa.ONU estimeaza ca intre 10.000 si 25.000 de civili sunt blocati in oras, fara acces la ajutorul umanitar.