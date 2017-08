Iran: Parlamentul limiteaza aplicarea pedepsei cu moartea pentru traficul de droguri

Parlamentul iranian a adoptat duminica un amendament prin care limiteaza aplicarea pedepsei cu moartea in cazurile de trafic de droguri, un gest care ar putea salva viata multor condamnati care asteapta pe culoarul mortii, informeaza AFP.





Amendamentul, care mai are nevoie de aprobarea Consiliului Gardienilor Constitutiei, om instanta dominata de conservatori, se va aplica retroactiv, potrivit site-ului Parlamentului.





Conform Amnesty International, Iranul figureaza printre primele tari din lume cu cele mai multe executii, majoritatea dintre ele prin spanzurare pentru delicte privind traficul de droguri, potrivit Agerpres, citand AFP.





Potrivit noii legislatii, productia sau distributia de heroina, cocaina si amfetamine va fi pasibila de pedeapsa cu moartea la o cantitate mai mare de doua kilograme, fata de 30 de grame pana acum. Cantitatea pentru opiu si marihuana va creste de la 5 kilograme, in prezent, la 50 de kilograme.





In intervalul a doua zile in anul 2009, 44 de persoane gasite vinovate de trafic de droguri au fost spanzurate intr-una dintre cele mai importante executii in masa din Iran.