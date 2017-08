Martin Schulz: Apreciez ca am o sansa buna de a deveni cancelar după alegerile generale din Germania

Liderul SPD, Martin Schulz, a declarat duminica dupa-amiaza ca are o sansa buna de a pune capat celor 12 ani petrecuti la putere de cancelarul Angela Merkel, desi conservatorii mentin un avans considerabil in sondaje cu doar sase saptamani inainte de alegerile generale din Germania, transmite DPA, potrivit News.ro.





"Apreciez ca am o sansa buna de a conduce urmatorul executiv federal. Voi fi cancelar", a declarat liderul social-democratilor germani intr-un interviu pentru televiziunea publica ZDF.





Potrivit ultimului sondaj realizat de Politbarometer, crestin-democratii Angelei Merkel ar urma sa obtina 40% din voturi, in vreme ce doar 24% din sufragii vor merge in directia SDP.





Schulz s-a declarat deschis sa colaboreze cu formatiunea conservatoare intr-o mare coalitie, dar doar atat timp cat el va ocupa functia de cancelar al Germaniei.





"Nu am nimic impotriva unei mari coalitii sub conducerea mea. Daca CDU vrea sa se alature ca un partener junior, atunci ei ar trebui sa ia asta in considerare", a declarat fostul presedinte socialist al Parlamentului European.





Martin Schulz nu a reusit pana acum sa starneasca interesul alegatorilor germani, bazandu-se in principal pe teme de campanie precum educatie, cercetare, dezvoltarea infrastructurii si dreptate sociala in Germania.





In schimb, crestin-democratii au urcat in sondaje prin prezentarea lui Merkel drept o plasa de siguranta intr-o lume din ce in ce mai turbulenta si modelata de puterea impredictibila de la Casa Alba.





Sondajele arata ca alegatorii germani sunt mult mai mobilizati de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si de escaldarea unui razboi al declaratiilor intre Phenian si Washington.