Egipt: Autoritatile au dispus retinerea mecanicilor trenului implicat in accidentul feroviar din Alexandria, soldat cu aproape 50 de morti

Un procuror egiptean a dispus retinerea mecanicilor trenului implicat in coliziunea fatala de vineri din orasul egiptean Alexandria, soldata cu cel putin 49 de morti si 133 de raniti, a relatat duminica agentia de presa MENA, citata de Reuter si dpa, potrivit Agerpres.





Procurorul a solicitat ca cei doi mecanici de tren si cei doi asistenti ai acestora sa fie arestati pentru 15 zile si a cerut eliberarea altor cativa angajati ai cailor ferate, potrivit MENA. Unuia dintre mecanici i-au fost recoltate probe de sange si de urina pentru a stabili daca acesta consumase droguri.





Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a cerut o ancheta in acest caz.





Coliziunea s-a produs in momentul in care un tren de pasageri care venea de la Cairo la Alexandria a intrat intr-un alt tren care stationa intr-o gara situata in estul Alexandriei, a anuntat Ministerul Transporturilor intr-un comunicat de presa.





Ministrul transporturilor Hesham Arafat a declarat sambata ca sistemul manual de schimbare a macazului a avut o contributie decisiva in coliziune. "Indiciile initiale arata ca aceasta coliziune poate fi atribuita faptului ca schimbarea macazului se face manual, dar si lipsei dezvoltarii infrastructurii de-a lungul deceniilor", a explicat Arafat pentru cotidianul oficial Al-Ahram, editia in limba engleza.