Presedintele Trump, acuzat de inflamarea tensiunilor rasiale din Statele Unite, care au dus sambata noaptea la moartea a trei persoane si ranirea a altor 35

Primarul din Charlottesville, Michael Signer, l-a condamnat duminica dimineata pe presedintele Donald Trump pentru inflamarea tensiunilor rasiale din Statele Unite, precum si pentru violentele generate de militantii de extrema-dreapta si de grupurile antifasciste pe strazile din pitoreasca localitate din Virginia, transmite The Independent, potrivit News.ro.

Signer s-a declarat dezamagit ca militantii pentru suprematia albilor au ajuns pe strazile din Charlottesville si a sustinut ca o parte din vinovatie ii revine lui Donald Trump, care a inflamat tensiunile rasiale in timpul cursei pentru Casa Alba.

"Nu voi evita sa spun clar ceea ce cred. Arunc vina chiar la pragul Casei Albe si pe oamenii din jurul presedintelui Trump pentru multe lucruri pe care le vedeti astazi in America", a completat primarul Signer.

@realDonaldTrump, thanks, at long last, for condemning hate in speech and action. Our work here is just beginning. Yours is too.