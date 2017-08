Scandalul oualor contaminate s-ar putea extinde la 18 tari

20.000 de unitati de galbenus lichid pasteurizat, contaminate cu Fipronil, au fost gasite la o companie alimentara din Tara Bascilor. Produsul nu a intrat in lantul alimentar din Spania si va fi distrus in urmatoarele zile, a afirmat un purtator de cuvant al Departamentului regional de sanatate.Vineri, Comisia Europeana (CE) a anuntat ca 15 state sunt afectate de extinderea scandalului care implica oua contaminate cu insecticidul denumit fipronil.Ouale contaminate au fost distribuite in Belgia, Olanda, Germania, Suedia, Franta, Marea Britanie, Austria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Romania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Danemarca, precum si in doua state din afara UE, respectiv Elvetia si Hong Kong, a afirmat Daniel Rosario, purtator de cuvant al CE.